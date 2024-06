MONDAVIO - Diamanti proposti come investimento, rinviati a giudizio i dirigenti della banca e l’amministratore della società che vendeva le pietre preziose. Ieri udienza davanti al gup per l’inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza. Secondo l’indagine alcuni dipendenti della Banca di Suasa, oggi confluita in Banco Marchigiano, avrebbero promosso e venduto i diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all’effettivo valore.

APPROFONDIMENTI LA PAURA Marotta, ragazzina di 13 anni cade dal balcone di casa: soccorsa dal 118 è stata trasportata a Torrette

Un affare da 2,5 milioni di euro che ha visto coinvolti circa un centinaio di correntisti residenti nella Valcesano, Fano, Marotta ed entroterra per fatti risalenti al 2015. Nel settembre 2022 le denunce furono 16 tra dipendenti della Banca e dirigenti. Oggi a processo sono rimasti il presidente della banca, il direttore, 2 dipendenti, l’amministratore dalla Dpi (Diamond Private Investment), la società che proponeva i diamanti. Devono rispondere, a seconda dei diversi ruoli e responsabilità, dei reati di corruzione tra privati ed autoriciclaggio. La banca è stata denunciata anche per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché non avrebbe provveduto all’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire la commissione dei reati a vantaggio o nell’interesse dell’ente medesimo. Istituto di credito che nel frattempo ha risarcito i correntisti e ha patteggiato una cifra economica. Tutto era partito dalle querele ad opera di clienti che lamentavano di essere stati raggirati avendo acquistato, tramite la banca di cui erano correntisti, dei diamanti, sulla base di un prefigurato fruttuoso investimento.

Promessi lauti guadagni

A loro venivano promessi lauti guadagni, suggeriti dai dipendenti del medesimo istituto bancario. La banca, che fungeva da intermediario per la Dpi e secondo l’accusa avrebbe stipulato con la società un accordo illecito, inducendo in errore centinaia di risparmiatori/clienti, in cambio di consistenti provvigioni. (Vengono contestati 300 mila euro). La società venditrice, dal canto suo, oltre a collocare i diamanti da investimento, ne avrebbe pubblicizzato le relative quotazioni, anche a mezzo di ingannevoli annunci, pubblicati sulle pagine economiche di un giornale a tiratura nazionale. L’Istituto di credito Banco Marchigiano, che ha incorporato la banca coinvolta nella vicenda, ha provveduto a risarcire i correntisti che avevano acquistato i diamanti. Il processo davanti al collegio inizierà il 21 novembre: tra gli avvocati Fabrizio Costarella, Stefano Luzietti, Federico Bertuccioli.