Schianto col tir e il casco si rompe: â€‹muore a 37 anni davanti all'amico

di Silvia Sinibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO - Lui che aveva l’energia prorompente del batterista, braccia forti per percuotere i piatti, la grancassa, il rullante, con il ritmo e la musica nella testa ieri pomeriggio correva in sella alla sua Honda Cbr 600 al confine tra l’Umbria e la Toscana. Luca Giuseppe Prima, 37 anni di Mondavio, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la statale 71, una strada dell’entroterra nei pressi di Castiglione del Lago.Era le 18.20 quando, secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale di ha probabilmente tentato un sorpasso difficile ed è finito contro l’angolo di un camion. Ha battuto la testa, il suo casco è andato in frantumi ed è morto sul colpo, finendo sull’asfalto già senza vita.