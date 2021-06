Due cadute nella gare di cross. Paura per il talento di Villanova e per un ventenne

MONDAVIO - Paura ieri pomeriggio al circuito di motocross di Cavallara che vedeva tra i partecipanti anche Andrea Dovizioso per il campionato italiano Prestige di motocross. Soccorso dall’eliambulanza Gianmarco Cenerelli, giovane talento del motocross italiano di 22 anni di Colli al Metauro, caduto nel corso di una gara di MX2 che si svolgeva ieri e continuerà anche oggi.

Fortunatamente, secondo quello che si è potuto apprendere nel pomeriggio di ieri, nessuna grave conseguenza ma per precauzione il motociclista caduto è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

Apprensione tra i presenti

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e considerata la botta riportata dal ragazzo, non sono state ravvisate traumi pericolosi. Tuttavia il mondo delle due ruote del motociclismo segue la vicenda con comprensibile apprensione la vicenda del talento di Villanova classe ’99.

L’eliambulanza è atterrata poco prima delle 16. L’intervento dell’elisoccorso ha richiamato l’attenzione anche di decine e decine di tifosi che seguivano l’evolversi della corsa dalle colline circostanti come hanno testimoniato i numerosi video e foto pubblicati sui social. Il centauro di Colli al Metauro nelle prove ufficiali della mattina era risultato il migliore in 7 giri nelle prove delle MX2 nel gruppo 3 davanti a Scuteri e Mannucci.

La caduta è avvenuta nella prova cronometrata MX2 del pomeriggio con partenza alle 15. Il motociclista ha perso il controllo della moto poco dopo l’avvio della gara che è stata poi dominata da Scuteri e Mannucci. Nella stessa prova gareggiava Andrea Dovizioso su Yamaha per la Monte Coralli Faenza. Dovizioso ha scelto il tracciato marchigiano di Cavallara - che frequenta maggiormente per i suoi allenamenti - per mettersi alla prova al massimo livello del motocross italiano.

Il secondo incidente

La corsa ha vissuto poi un secondo momento di paura per un secondo incidente accorso a un altro motociclista di 20 anni caduto nel tardo pomeriggio. Corsa fermata e intervento dell’ambulanza che ha portato il ferito all’ospedale di Pesaro in gravi condizioni.

