Finisce con l'auto contro una quercia: 20enne soccorso dall'eliambulanza

MONDAVIO - Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 14 sulle provinciale Pergolese, alle porte di San Michele al Fiume nel comune di Mondavio.Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, un 20enne di San Lorenzo in Campo ha perso il controllo della sua auto che si è violentemente scontrata contro una grossa quercia. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che, constatate le gravi condizioni del 20enne, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportarlo all'ospedale regionale di Torrette. Il ragazzo, comunque, è sempre rimasto cosciente.