Mobilità sostenibile Pronti al debutto cento monopattini elettrici

PESARO - Avanti tutta. Pesaro continua a puntare sulla mobilità sostenibile: il sindaco Matteo Ricci prima esporta la bicipolitana a Lecce, con il sindaco Carlo Salvemini. Poi sale sul monopattino elettrico, di ritorno dalla Puglia, nel debutto del free floating in città. Tragitto coperto in cinque minuti dalla stazione a piazza del Popolo, dove la flotta è schierata insieme agli assessori Heidi Morotti ed Enzo Belloni.«Troppo bello - commenta il sindaco, dopo la prima corsa -. Vanno alla grandissima: prendi l'app e vai. Semplice anche da guidare, sarà un grande successo». Cento i monopattini messi a disposizione dalla svedese Voi Technology, che con Pesaro debutta in Italia, tutti dotati di regolatore di velocità. Su Ztl e aree pedonali (come quelle del centro storico) la velocità massima consentita è di sei km all'ora. Mentre nelle zone 30 e ciclabili si può circolare con il limite dei 20 km orari. Su via Branca, come per le bici, nel tratto tra via Almerici e via Zongo i monopattini non potranno girare nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 20.Gli amministratori ritengono che il monopattini farà conoscere la bicipolitana a chi verrà da fuori. «Pesaro è la prima tappa italiana dove lanciamo i monopattini elettrici Voi. Per noi è un vero piacere collaborare con una città così lungimirante in termini di mobilità. Siamo rimasti colpiti da quanto sia già stato fatto in questo senso» diceLucas Bornert, General Manager Voi Technology Francia e Italia. Ftalia. Fondata a Stoccolma nel 2018, Voi opera in 11 Paesi e 38 città tra cui Parigi, Madrid, Berlino, Oslo, Helsinki, Lisbona e Copenaghen. Ad oggi l'azienda ha permesso a più di tre milioni di utenti di usufruire di oltre dieci milioni di corse flessibili, convenienti e a basse emissioni di carbonio. «La sicurezza è centrale nel nostro modello operativo e di servizio: la flotta è composta da veicoli efficienti e l'azienda si impegna a organizzare eventi per informare sull'utilizzo corretto e responsabile dei monopattini elettrici - spiega -. Giorgio Venuti, city manager Voi Technology Italia -.Inoltre abbiamo lanciato un programma di formazione digitale, la 'Online Voi Traffic School', che insegna agli utenti come godere deibenefici dei monopattini elettrici in modo sicuro».