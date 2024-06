PESARO «Bisogna avere ritmo, non basta fare, lavorare, creare, bisogna anche farlo con ritmo, cogliendo l’attimo, avvertendo il nuovo», così Anna Maria Ambrosini Massari ricorda la sua amica Milena Pierangeli Ugolini, scomparsa ieri mattina a 93 anni, sorella di Paola e Luciana. Quel ritmo, quello stile lasciano un segno profondo, nella storia della nostra città, nel panorama delle vicende artistiche nazionali e oltre. Fontana, Burri, Kounellis, Pistoletto, Mattiacci, Pomodoro, Ontani, sono solo alcuni degli artisti con cui Milena aveva stabilito un sodalizio unico e prezioso.

Il suo fascino

Aveva il potere di far sentire la sua stima come un dono prezioso e raro, una grande conquista e una conferma di aver fatto qualcosa di buono nella vita che per lei era soprattutto l’opportunità per dimostrare il proprio valore, che significava sentire il bisogno di dare il meglio, sempre, in ogni situazione. La vita di Milena è stata un esempio di Umanesimo senza tempo e al femminile: «Ammirava l’intelligenza, il saper fare bene ciò che si è chiamati a fare, e nelle più diverse occupazioni», prosegue Anna Maria. «Ricordo quando raccontava come era cominciata l’avventura dell’arte contemporanea, che ha saputo rendere un grande mestiere, misurandosi ai più alti livelli e circuiti artistici nel mondo. Di quando, giovane donna che aveva tutto nella Pesaro del boom economico, sentiva la noia dei tè del pomeriggio e di sterili gratificazioni e avvertiva che il mondo cambiava e c’era un fermento che l’arte sapeva intercettare e tradurre per tutti».

Si formò su queste basi, insieme all’amica e poi socia Franca Mancini, il sodalizio con Renato Cocchi, da cui nacque la mitica galleria pesarese Il Segnapassi. Importante l’apporto di Nicola Amoroso, sullo sfondo della vita culturale a Pesaro, con il progetto straordinario del Cinema Duse. «Ci lascia una mecenate illuminata e protagonista delle vicende più rappresentative della vita culturale della città; dedichiamo a lei l’anno di Pesaro 2024 - aggiungono il sindaco Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini - Milena è stata una mecenate illuminata e protagonista delle vicende più rappresentative che hanno caratterizzato la vita culturale di Pesaro a partire dal suo simbolo indiscusso: la Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro. L’installazione della scultura nel 1971 segnava l’avvio di una stagione di rinnovamento culturale per la città».

L’ispirazione

«Fino alla fine è stata ispirata dal presente», conclude Anna Maria «le mostre del momento, ma anche gli avvenimenti, le idee, era interessata anche all’arte antica e con lo stesso intuito che in quella contemporanea, con la comprensione della qualità che va oltre epoche e barriere. L’ultimo messaggio che mi ha mandato è stato di gioia ed entusiasmo per un lavoro che avevo appena concluso e che aveva potuto vedere dai media. Una curiosità intellettuale, un senso vitale, che certamente l’aveva almeno un po’ sorretta nei grandi dolori della vita, come la perdita dell’amatissimo figlio Giorgio. Una nuova dolcezza, tutta affettiva, accompagnava da tempo questo spirito vitale e stimolante di donna unica, insostituibile, era l’amore immenso per le sue nipoti: Bianca, Rosa, Viola e Celeste, colori di un arcobaleno che ha illuminato e riscaldato Milena, colori del quadro più bello».

Milena era la mamma di Andrea Ugolini e vedova di Guido tra i fondatori della Pica. I funerali si svolgeranno venerdì alle 15.30 in Duomo.