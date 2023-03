Michael Alessandrini è arrivato in Italia, in serata sarà portato in carcere a Villa Fastiggi. Domani l'interrogatorio del reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri

PESARO - Michael Alessandrini è in Italia. È atterrato a Roma e, in serata, varcherà la cella del carcere di Villa Fastiggi a Pesaro. Domani sarà subito interrogato dal giudice. E sarà la prima volta dopo l'ammissione davanti ai magistrati romeni, a Timisoara, dove era stato intercettato e fermato mentre era in fuga. Si cercherà di fare chiarezza sul movente, ancora non chiaro, relativo all'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il 27enne ucciso con 15 coltellate nella casa di via Gavelli la sera dello scorso 20 febbraio.

Sabato il funerale di Pier in Duomo

Il funerale di Pierpaolo Panzieri si terrà sabato alle 11 in Duomo. Il fratello Gianmarco ha espresso la speranza «che tutta la città, anche chi non conosceva Pierpaolo, possa unirsi a noi».