Marotta, il mare si mangia il litorale. Ferrovia minacciata nel tratto fanese

MAROTTA - Emergenza maltempo anche nelle Marche. Un'altra aggressione del mare al litorale da Marotta a Pesaro. L'ultimaha inferto nuovi gravi danni alla spiaggia, colpendo con particolare violenza Marotta.Messa ko la zona compresa tra l’hotel Europa e la piazza dell’Unificazione, già pesantemente colpite dalla burrasca di martedì notte. Tra gli operatori balneari e i proprietari degli stabilimenti e dei chioschi montano la rabbia e il fiato sospeso di fronte a eventi atmosferici sempre meno governabili.Il mare ha raggiunto la strada, per i tratti esposti per la mancanza di barriere di protezione, si profila una situazione di vera e propria emergenza. Il chiosco dei Vagabondi, transennato per motivi di sicurezza, sembra sul punto di essere inghiottito.Divorata anche tutta la spiaggia di Sassonia di Fano nei punti non protetti dalla barriere. Sul litorale di Arzilla il mare è arrivato sulla passeggiata alle spalle degli stabimenti balnmeari e dei locali. La forte mareggiata ha minacciato anche la linea ferroviaria con le onde che si sono infrante con violenza contro massicciata tra Arzilla e Gimarra.La violenza della mareggiata si è scaricata anche più a Nord, nel tratto di sottomonte. In particolare, a Fosso Sejore le onde hanno raggiunto la pista ciclabile.