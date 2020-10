I vicini non lo vedono da giorni: i vigili del fuoco lo trovano morto in casa a 61 anni

MERCATELLO SUL METAURO - I vicini di casa non lo vedono da giorni e chiamano i soccorsi: uno di 61 anni trovato morto in casa.

A Mercatello sul Metauro questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco su richiesta di alcuni vicini e sono entrati all'intero di una casa dove hanno trovato morto un uomo, classe '59, di origine marocchina, morto per cause naturali. I vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa e hanno trovato il 61enne riverso a terra, purtroopo per lui non c'è stato nulla fare.

