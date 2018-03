Rimane chiusa per frana Bocca Trabaria Le Fienaie l'alternativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATELLO SUL METAURO - Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Daniele Tagliolini ha partecipato, insieme al dirigente del Servizio Viabilità Maurizio Bartoli, ad un incontro a Perugia per affrontare i problemi legati alla chiusura della strada statale 73 bis di Bocca Trabaria a causa di una frana nel versante umbro, nel territorio di San Giustino.«In attesa che l’Anas ripristini la strada statale di Bocca Trabaria – racconta Tagliolini – ho garantito interventi della Provincia di Pesaro e Urbino sulla viabilità alternativa. In accordo con il Comune di Mercatello sul Metauro, renderemo transitabile la strada Le Fienaie, che il Comune ha dovuto chiudere nel tratto che va dall’innesto con la strada comunale ‘San Lorenzo’ al confine con il comune umbro di San Giustino a causa del fondo stradale dissestato. Daremo così continuità ai lavori già fatti dalla Provincia di Perugia. Inoltre, eseguiremo lavori di miglioramento sulle strade provinciali 90 Graticcioli, che da Sant’Angelo in Vado conduce ad Apecchio e 61 Borgo Pace – Sestino. A seguito di un incontro con il sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci, ho inoltre sollecitato l’Anas ad una sistemazione della strada 257 Apecchiese, visto che vi graviterà il traffico pesante».