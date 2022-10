ACQUALAGNA - Un maxi tartufo come una grossa pepita. E' stato trovato questa mattina nelle colline di Acqualagna: pesa 650 grammi e vale diverse migliaia di euro.

Il ritrovamento viene salutato come un felice auspicio dal sindaco di Acqualagna Luca Lisi, che tra otto giorni inaugurerà la 57esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato.

Finora scarsa la raccolta

L'apertura della stagione, infatti, è stata segnata da una scarsa raccolta e, soprattutto, da piccole pezzature. E' noto come la qualità e di conseguenza il prezzo del tartufo aumentino con le sue dimensioni mentre la produzione bassa è il portato degli anni siccitosi come lo sono stati l'attuale e quello precedente.

Il prosieguo della stagione dimostrerà quanto le piogge dell'ultimo mese possano influenzare favorevolmente la maturazione delle trifole. «Questo maxi tartufo è una bellissima sorpresa – commenta il sindaco Lisi - a differenza delle previsioni sulla raccolta di inizio ottobre. La notizia ci rende particolarmente felici. Acqualagna si conferma la patria del tartufo bianco, il più buono e ricercato dai gourmet del mondo».

L'esemplare di Tuber Magnatum Pico

Si tratta di un esemplare di Tuber Magnatum Pico di grande qualità, una pezzatura integra dal profumo inebriante. La trifola è dell’azienda “Tartufi Tofani”, la stessa ditta di Acqualagna che nel 2019, aveva trovato un esemplare da un chilo e 153 grammi: un record, quello, per peso e qualità in Italia negli ultimi anni.

«Siamo fieri di rappresentare Acqualagna nel mondo con queste bellissime pezzature – dichiara Stefania Tofani –: il ritrovamento è sicuramente una grande speranza per la stagione che si sta sviluppando».

Alla borsa fino a 4.500 euro al chilo

La borsa del tartufo di Acqualagna, che ha aperto i battenti ed è disponibile online, riporta per il bianco pregiato prezzi da 2.500 a 4.500 euro al chilo, in base alle pezzature. La pezzatura maggiore è quella oltre 50 grammi, perciò non ha un prezzo quotabile un tartufo che pesa 13 volte tanto. E per sapere quanto costa al ristorante un piatto di tagliatelle servito con inebrianti scaglie di bianco pregiato basti pensare che ne richiede almeno 10 grammi: quindi, solamente per il tartufo di qualità, sono 45 euro.

Motoraduno nell'alta Valmetauro

Mentre Acqualagna prepara la kermesse del tartufo, a Sant'Angelo in Vado si svolge già il secondo weekend della 59esima Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche. Oggi e domani la cittadina dell'alta Valmetauro accoglie migliaia di motociclisti da tutta Europa per 44esimo motoraduno internazionale del tartufo.

Per questa occasione domattina alle 11 in piazza Umberto I il sindaco Stefano Parri consegnerà il Tartufo d’oro al dottor Claudio Costa, che per anni ha accompagnato tutte le gare del motomondiale con la sua clinica mobile, un servizio medico preparato e in grado di intervenire nell’arco di pochi istanti per soccorrere i piloti caduti. La clinica mobile è la struttura medica di pronto intervento, ideata proprio da Claudio Costa per i piloti che subiscono incidenti nelle gare motociclistiche. Il servizio esordì esattamente 50 anni fa e da allora è divenuto una vera e propria istituzione sui campi di gara del motociclismo, operando migliaia di interventi in ogni stagione sportiva.

Gli altri riconoscimenti

Assieme al medico verranno premiati anche l’ex pilota sammarinese Alex De Angelis - ritiratosi dalle piste nel 2020, con un passato che va dalla classe 125 alla Moto Gp fino alla Moto E - e Marta Miniucchi, regista del film Benelli su Benelli, film del 2021 sulla storica casa motociclistica pesarese.

Nel corso della 59esima mostra del tartufo di Sant'Angelo in Vado, è stata aperta alle visite una nuova stanza della domus del mito, importante ritrovamento archeologico tornato alla luce nel Campo della Pieve, vicinissimo al centro storico attuale. Questa stanza completa il percorso visitabile della grande domus romana del primo secolo dopo Cristo.