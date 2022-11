PESARO - L’azienda Marche Nord ha assegnato il maxi appalto per la copertura dei turni di guardia medica al pronto soccorso e a pediatria negli ospedali di Pesaro e Fano per un anno, prorogabile per altri due. Ma, al tempo stesso, prevede l’assunzione nei prossimi mesi, all’esito delle selezioni avviate, di 4 medici pediatri; pertanto l’esigenza di un contributo esterno a pediatria potrebbe limitarsi a 3 mesi.



Onere annuo di 3,2 milioni

Il lotto 1 del bando per 1.140 turni annui presunti al pronto soccorso se l’è aggiudicato la ditta Medical Line Consulting srl di Roma, già presente dall’estate scorsa nel reparto di emergenza urgenza, dove ha coperto 146 turni: rispetto alla base d’asta di 1.450 euro per un turno di 12 ore, l’azienda romana ha offerto un ribasso del 2,34% (1.416 euro a turno), inferiore al 3,59% proposto dalla cooperativa Novamedica di Bologna (1.398 euro a turno), ma ha prevalso per il maggior punteggio assegnato all’offerta tecnica, in base a un bando che privilegia la qualità del servizio rispetto al prezzo.

Il costo annuale per l’azienda ospedaliera, dunque, è di 1.614.240 euro, a cui oltre all’opzione di durata di altri 2 anni Marche Nord può applicare, in caso di necessità, un’opzione di quantità, acquistando il 30% in più dei turni per un onere complessivo in 3 anni di 6.295.536 euro.

Il lotto 2 per 1.160 turni annui presunti a pediatria è stato attribuito alla cooperativa Novamedica di Bologna, l’unica azienda in gara, che aveva presentato la medesima offerta per entrambi i lotti, pertanto il servizio verrà pagato 1.398 euro a turno per un onere annuale di 1.621.680 euro. Anche in questo caso valgono le opzioni di durata e di quantità per un costo complessivo in 3 anni di 6.324.552 euro. L’onere annuo presunto a carico di Marche Nord per la copertura esterna dei turni medici al pronto soccorso e a pediatria supera i 3 milioni: per la precisione 3.235.920 euro, che nei 3 anni potrebbe arrivare a oltre 12 milioni, ovvero 12.620.088 euro.

Misura temporanea e straordinaria

Il provvedimento, comunque, come rileva la determina di aggiudicazione dell’appalto istruita dalla responsabile unica del procedimento Chiara D’Eusanio e sottoscritta dalla direttrice generale di Marche Nord Maria Capalbo, con i pareri dei direttori amministrativo Antonio Draisci e sanitario Edoardo Berselli, ha carattere straordinario e temporaneo e, in base a quanto previsto nel capitolato speciale, l’azienda ospedaliera può recedere dal contratto nel caso in cui risolva la carenza dei medici con nuove assunzioni o con la flessibilità dei turni da richiedere agli operatori esterni.

Al riguardo la direttrice di pediatria, Monica Santoni, 4 giorni fa ha segnalato che è previsto l’ingresso nel reparto di 2 nuovi medici il 15 dicembre e di altri 2 nei mesi successivi. Quindi, «si ipotizza che a decorrere dall’1/04/2023 - si legge nell’atto - il fabbisogno di turni di guardia medica presso l’Uoc pediatria si possa ridurre notevolmente ovvero cessare definitivamente e pertanto, al momento, d’intesa con la direzione generale e con il controllo di gestione, si ritiene opportuno individuare una copertura economica per 250 turni da effettuarsi nel primo trimestre 2023». Il fabbisogno per i restanti mesi sarà rideterminato entro il 15 marzo 2023, perciò il bilancio ora è stato impegnato solamente per una spesa di 2.033.640 euro.

Il contratto dal 15 dicembre

Nella determina si precisa che il costo del servizio è finanziato dai risparmi per la mancata copertura dei posti in organico e per la riduzione del consumo di dispositivi medici e dei servizi di pulizie e lavanolo (tutti a carico delle aziende esterne).

L’assegnazione ha ottenuto il nulla osta del Dipartimento salute della Regione Marche, necessario in vista della nascita della nuova Azienda sanitaria territoriale dal primo gennaio. Si prevede che il contratto decorra dal 15 dicembre prossimo, nonostante la riapertura del dipartimento materno infantile a Pesaro (dalla quale sorge per pediatria l’esigenza del raddoppio dei turni di guardia) sia stato annunciato per il 5 dicembre.