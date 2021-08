Pesaro blindata per Mattarella, il presidente della Repubblica atteso al concerto conclusivo del Rof in piazza

PESARO - Un centro storico, ma non solo, blindato ma in completa sicurezza attende la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa sera parteciperà al Gala Rossini in piazza del Popolo, a pesaro, l’evento conclusivo del 42° Rossini Opera Festival 2021. Una presenza che riempie d’orgoglio la città della musica e che sarà breve, ma intensa: il presidente, infatti, verrà appositamente solo per assistere al concerto e non ci sarà lo spazio per una visita alla città, con poche variabili e poche sorprese al protocollo e, anche per non creare assembramenti e per il poco tempo a disposizione, non ci saranno momenti di contatto con il pubblico.

Il protocollo

Allo stesso evento d’altra parte si potrà accedere solo con biglietto, green pass e documenti d’identità. Ad accogliere il Capo di Stato, al termine del suo settennato, le massime autorità e non mancherà la presenza della senatrice a vita Liliana Segre. È da giorni che è al lavoro la macchina organizzativa dell’evento che prevede, tra le diverse misure attivate, anche modifiche alla viabilità del centro storico indicate nelle ordinanze firmate dalla comandante della polizia locale Francesca Muzzini che prevedono rigorose misure di sicurezza che vanno dal divieto di transito al divieto di vendere bevande in bottiglie o lattina, fino al divieto di sosta sia all’interno della Ztl del centro storico che nelle zone adiacenti.

Due ordinanze speciali

A tale proposito sono state emesse due ordinanze speciali: la numero 1514 riguarda i divieti di sosta che saranno validi dalle 12 alle 24 in via Giordano Bruno, piazza Lazzarini, sia all’interno che all’esterno della Ztl, via Pedrotti, via Sabbatini, via Zongo e via Barignani, oltre a due brevi tratti in via Di Ventura e via Sara Levi Nathan. Un’altra zona in cui sarà vietato sostare già dalle 8 di questa mattina è largo Mamiani e naturalmente piazza del Popolo che sarà chiusa al traffico dalla stessa ora. Tra le disposizioni previste anche quella che indica la parte centrale del parcheggio di piazza Matteotti, dalle 16 alle 22.30 sarà riservata all’organizzazione del Rof. L’altra ordinanza, la 1518, riguarda i divieti di transito con tutti i tipi di veicoli che dalle 16 non potranno circolare in piazza Lazzarini, via Branca, via Almerici e via Pedrotti, piazza Olivieri, via Sabbatini, via Zongo, largo Mamiani, via Gavardini e via Giordano Bruno ma anche negli ultimi tratti delle altre vie da cui vi si accede.

I provvedimenti

Il divieto di sosta, con rimozione, si estende anche in piazzale Matteotti dalle 16, e si allarga, anche ad altre zone dell’area della stazione ferroviaria dalle 12 e fino a mezzanotte anche in via Montegrappa, dall’intersezione con via XXIV Maggio al civico 1, compresa l’intera area di sosta sotto il cavalcaferrovia Giorgio de Sabbata, via XXIV Maggio, anche in questi caso riguarda l’intera area di sosta sotto il cavalcaferrovia, e lo stesso anche in via Cardinal Massaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA