PESARO Pecco e Domizia sposi il 20 luglio: stavolta carta a canta. Ieri sull’albo pretorio del Comune è stato pubblicato l’atto con cui il bis campione del mondo della Moto Gp e la fashion buyer intendono contrarre matrimonio. Pubblicazione a Pesaro, dove Bagnaia ha la residenza - ed è anche cittadino onorario - e parallelamente a Torino dove ancora ufficialmente abita la fidanzata Castagnini. Oramai è tutto pronto per quello che sicuramente sarà il matrimonio vip dell’estate che convoglierà a Pesaro le “celeb” del motomondiale e dello sport.

I dettagli

Pecco e Domizia pronunceranno il fatidico sì il pomeriggio di sabato 20 luglio nel in Duomo per poi spostarsi, insieme a tutti gli invitati, nella splendida Villa Imperiale per il ricevimento, la stessa che due anni fa è stata scelta dal campionissimo Gianmarco Tamberi per dire sì alla sua Chiara Bontempi. E la coppia (salvo impegni preolimpici visto che i Giochi inizieranno dal 26 luglio e “Gimbo” sarà il portabandiera dell’Italia) dovrebbe essere tra gli invitati, considerando anche il tifo reciproco, tra cui i recentissimi complimenti via social postati da Bagnaia per l’impresa stellare compiuta agli europei d’atletica a Roma. Di certo non potranno mancare Valentino Rossi (Bagnaia, da giovanissimo, era entrato a far parte dell'Academy VR46) e Francesca Sofia Novello, oltre a Luca Marini con Marta Vincenzi, in dolce attesa.

Il matrimonio di Pecco e Domizia cadrà in un periodo di pausa dalle gare con la sosta in corsa e una settimana prima del World Ducati Week. Il campione viene dalla bella vittoria al Mugello (oltre ad aver vinto anche la Sprint del sabato), con una grande rimonta dopo la partenza in quinta posizione nella griglia per una penalizzazione durante le qualifiche. In classifica generale è al secondo posto, staccato di 18 punti da Jorge Martin. Prossima gara in Olanda il 30 giugno, poi la carovana si sposterà in Germania per la gara del 7 luglio. E a quel punto Bagnaia potrà iniziare a dedicarsi esclusivamente al matrimonio, considerato che il gran premio successivo sarà il 4 agosto in Gran Bretagna.

Nei giorni scorsi, dopo la vittoria al Mugello, Pecco e Domizia sono apparsi in centro storico mano nella mano. Una coppia che vive appieno la città, risiede ancora in zona porto ma dopo le nozze si trasferirà in una villa. Il primo marzo Bagnaia è diventato cittadino benemerito di Pesaro, con cerimonia all’Auditorium Scavolini. In quell'occasione, oltre alla consegna della targa da parte dell'ex sindaco ora europarlamentare Matteo Ricci, il campione si era raccontato in una lunga chiacchierata sul palco insieme a Mauro Sanchini, ex pilota e commentatore televisivo delle due ruote.

Da otto anni

Pecco e Domizia sono una coppia da otto anni. Nel 2019 il trasferimento da Chivasso, nel Torinese, a Pesaro. Castagnini si è laureata alla triennale allo Iaad (l’Istituto d'Arte Applicata e Design) con un corso in "Apparel and Accessories Marketing Operations", poi ha frequentato un Master in “Fashion Buying” all’Istituto Marangoni di Milano, intraprendendo la carriera di fashion buyer per la storica boutique Ratti. Nel frattempo Domizia ha già festeggiato l'addio al nubilato. Non una ma due volte. Con le amiche di una vita prima Chivasso e poi Barcellona, ma prima ancora a Pesaro con una divertente parodia del reality Pechino Express, per l’occasione ribattezzato “Pecchino Express”.