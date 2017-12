Pericolo sul colle Ardizio Si muove un grosso masso verifica con i rocciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Allarme per la stabilità della falesia del colle Ardizio che scende sulla statale Adriatica. Da stamattina sono impegnati per un controllo i vigili del fuoco e la polizia municipale, perché è stata segnalato il movimento di un grosso masso all'altezza di 15 metri dal livello del mare.E' stata allertata una ditta specializzata, dotata di rocciatori, per verificare il rischio che il masso si stacchi e precipiti. La zona è presidiata dalla polizia municipale ma fino all'esito del sopralluogo sulla parete non sarà assunta alcuna decisione sulla viabilità.