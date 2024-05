MAROTTA Torna, dopo il rinvio di fine aprile, da oggi a domenica la sagra dei garagoi, uno degli eventi più longevi delle Marche e rappresentativi della città. E’ promossa dalla Pro loco e dall'Academy MarottaMondolfo con il patrocinio del Comune. La sagra era stata rinviata a causa di una scarsa disponibilità di garagoi e delle dimensioni ridotte rispetto al normale e quindi non pescabili. Per garantire il successo e la qualità, la decisione di posticipare la data per preservare l’autenticità della tradizione.

APPROFONDIMENTI I​L CORDOGLIO Morto l’ex sindaco Dc Giuliano Giuliani, diede a Fano il profilo urbanistico. Domani il funerale LA PIANIFICAZIONE Ex zuccherificio a Fano, il comitato attacca in tv ma anche Serfilippi conferma il polo logistico. Marchegiani è solo: «Lo sposteremo»

Nonostante le difficoltà, grazie all’impegno e alla passione di tanti volontari, la 75esima edizione decollerà oggi e animerà la città per tre giornate da trascorrere tra i piaceri della tavola e il mare, con tante proposte per tutta la famiglia, grazie a un ricco e variegato programma. In piazza dell’Unificazione, già in mattinata l’apertura degli stand gastronomici. Il servizio è d'asporto, mentre nelle altre due giornate i garagoi e le altre specialità di mare si potranno gustare comodamente nell’area food. Il garagolo è una lumaca di mare di forma conica con una crestina di quattro punte tipica della nostra zona. Si pescano nella fascia adriatica a circa 10 chilometri dalla costa, in un tratto di mare che va da Rimini ad Ancona. La preparazione non è facile, ma i pescatori marottesi e le varie attività locali di ristorazione sono dei veri e propri maestri nel prepararli.

Musica in piazza

Domani alle 17, sempre in piazza dell’Unificazione, spazio alla musica con il duo acustico ‘Piano Vasco’ che proporrà una rivisitazione dei brani più famosi del re del rock italiano. Domenica alla stessa ora e allo stesso posto, l’atmosfera si scalderà con il sound de ‘I Garagols’. Non mancherà l’animazione per i più piccoli. Domani dalle 16, il mago Zeppola farà divertire i bambini con spettacoli di magia e clownerie, mentre domenica il clown Merendina regalerà un pomeriggio di bolle, baby dance e giochi coinvolgenti per tutta la famiglia. Appuntamento fisso sia domani che domenica con i mercatini nel lungomare Cristoforo Colombo e in viale Carducci.