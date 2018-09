Urtato da una moto rovina a terra: grave un ciclista amatoriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Ferito gravemente un ciclista amatoriale di 74 anni di Falconara che stava percorrendo la statale litoranea. Appena superata la rampa sul ponte del Cesano, il ciclista è rovinato a terra urtato da una moto che sopraggiungeva alle spalle condotta da un giovane di Senigallia. Il motocicilista non è riuscito ad evitare l’impatto con la bici dell’anziano falconarese.L’incidente è avvenuto intorno alle 9,45 di ieri. L’anziano ciclista indossava il casco. Sul posto sono intervenuti per primi i sanitari del 118 insieme agli agenti della polizia locale di Senigallia. L’urto tra la moto e il ciclista è avvenuto poco dopo il confine tra i comuni di Mondolfo e Senigallia. Il personale dell’ambulanza ha trasportato il ferito in una piazzola poche centinaia di metri più avanti, dove nel frattempo è atterrato Icaro sopraggiunto da Ancona. Qui il ferito è stato fatto salire sull’elicottero. Il ciclista è in gravi condizioni. Determinata la competenza territoriale, i rilievi dell’incidente sono stati affidati dai vigili urbani di Senigallia alla polizia locale di Mondolfo. Sul posto sono intervenuti di supporto i carabinieri di Marotta.