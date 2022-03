Attiva da ieri la nuova sede della Potes di Marotta: locali migliori e adeguati per le tante attività svolte

MAROTTA - La Potes (Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria) di Marotta di Mondolfo ha una nuova sede, con locali più spaziosi, adeguati e idonei per le importanti attività che svolge. A darne notizia è l’azienda sanitaria Area Vasta 1. Il trasferimento è avvenuto nella giornata di ieri, presso i locali al piano terra del fabbricato in via Valcesano 88, presso la ditta Profil Export Srl.

La struttura si sviluppa su una superficie di 250 metri quadrati, a cui si aggiunge uno scoperto in cui è collocato il parcheggio coperto per l’ambulanza. Sono stati effettuati dei lavori di rifunzionalizzazione interna dei locali, con conseguente adeguamento degli impianti per un investimento di circa 52.000 euro, per cui ora gli spazi risultano idonei ad ospitare le attività della Potes.



All’interno sono collocati: ingresso con locale sporco e locale pulito; locale per centrale operativa e area relax; stanza per autisti; quella per infermieri; locale per il medico con bagno dedicato; spogliatoi separati per uomini e donne, entrambi dotati di servizi igienici con locale doccia separato; locale magazzino. «Lo spostamento dalla vecchia sede vicina alla Croce Rossa di Marotta – spiega Romeo Magnoni, direttore dell’Area Vasta 1 – è stato dettata da esigenze funzionali. Siamo felici di essere andati incontro alle necessità del personale. I nuovi locali sono spaziosi, più adeguati e certamente più idonei alle attività della Potes».

