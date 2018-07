Turista muore fulminato da un malore mentre fa snorkeling a pochi metri da riva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Tragedia in mare, turista muore mentre fa snorkeling a pochi metri dalla riva fulminato da un malore.Si tratta di un turista italiano 57enne, in vacanza a Marotta con la moglie e la figlia. L'uomo stava facendo snorkeling in acque poco profonde, nel tratto di mare tra la spiaggia e le scogliere. All'improvviso il suo corpo è stato visto galleggiare privo di sensi. Immediata è partita la macchina dei soccorsi: è stata allertata l'eliambulanza e sulla spiaggia sono arrivati carabinieri ed i sanitari del 118. I soccorritori hanno provato di tutto per rianimare l'uomo arrivando fino ad intubarlo, ma purtroppo ogni tentativo è stato inutile.