MAROTTA - «Signora, sua figlia ha avuto un incidente ci deve dei soldi per sistemare la pratica». Ma l’anziana non cade nel tranello telefonico e contatta il 112 smascherando i truffatori. E’ successo qualche giorno fa a una pensionata del posto che ha raccontato ai conoscenti anche tramite il suo profilo social la disavventura in cui rischiava di finire ad opera di un gruppo di balordi senza scrupoli che hanno cercato di raggirarla, avvicinandola telefonicamente per indurla a consegnare del denaro.

Il racconto

A raccontarlo è stata nei dettagli la stessa anziana che ha così messo in allerta i concittadini. «Mi hanno chiamato sul cellulare dicendo che mia figlia aveva avuto un grosso incidente stradale – ricorda l’anziana – e che a provocarlo era stata proprio mia figlia che aveva investito un motociclista finito in ospedale dove era grave ed era operato alla schiena. Mi hanno poi detto che non si riusciva a parlare con mia figlia e serviva un avvocato per andare in caserma. Mi hanno poi passato un avvocato, un falso avvocato – ha aggiunto l’anziana – facendo molto i misteriosi sulle condizioni di mia figlia con cui non riuscivo a mettermi in contatto. Dopo un falso poliziotto e il falso avvocato mi hanno poi aggiunto che si erano messi in contatto con l’assicurazione che avrebbe coperto tutto. Ma avrei dovuto anticipare io i soldi. A quel punto ho chiesto di poter parlare con mia figlia».

E lì il raggiro è diventato chiaro. «Mi hanno fatto sentire una voce di una donna che piangeva ma non si capiva niente al che io ho detto: ma scherzate o è una truffa? "Noi siamo il commissariato" insistevano. Quando ho detto che dalla voce non riconoscevo affatto mia figlia – ha concluso l’anziana madre – ho detto "no, vado io dal commissariato vero e dico che è una truffa. Quella non è mia figlia".

Ho preso e ho messo giù il telefono e interrotto la chiamata. Subito dopo ho contattato il numero di emergenza della Polizia che mi ha passato il numero della postale di Pesaro. Ho detto quello che era accaduto e il numero che mi era comparso sul cellulare. I poliziotti mi hanno detto: “Sei stata brava!”». A proposito di truffe, pochi giorni fa gli agenti della squadra mobile di Pesaro hanno tratto in arresto un 16enne e una donna di origini campane che stavano per portare a compimento un raggiro simile cercando di trarre in inganno una pensionata pesarese sempre con la tecnica del falso incidente. Ad attenderli prima della consegna del denaro da parte della pensionata truffata hanno trovato i poliziotti e le manette.