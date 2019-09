Tampona con la Vespa, finisce nell'altra corsia ed è travolta: muore una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Tragico incidente sulla statale 16 Adariativa a Marotta: una donna di 78 anni che viaggiava in sella ad una Vespa e morta dopo una terribile carambola.La donna stava viaggiando in direzione nord in sella al suo ciclomotore, quando ha tamponato una Chrysler: nell'urto è stata sbalzata nell'altra corsia, dove, purtroppo, stava sopraggiungendo una Lnacia guidata da una donna del posto, che l'ha travolta. L'urto è stato violentissimo: il casco è stata sbalzato a decine di metri di distanza. Sul posto socco accorsi i vigili urbani, i carabinieri ed il 118. I soccorritori hanno portato la donna all'ospedale di Senigallia, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e si è spenta poco dopo il suo arrivo.