Sportelli piegati: i topi d'auto vanno a caccia di soldi e chiavi

MAROTTA - Topi d’auto alla ricerca di soldi e oggetti di valore vicino alle case. E’ successo l’altra notte lungo la via Valcesano, nelle campagne tra Marotta e Mondolfo in frazione Sterpettine. Ad accorgersi del tentato furto i proprietari dei veicoli all’indomani mattina. Ieri è stata sporta denuncia contro ignoti. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica quando approfittando dell’intenso traffico vicino alla discoteca, ignoti si sono avvicinati nei pressi di un’abitazione per forzare due autoveicoli parcheggiati nel cortile di casa. I ladri hanno messo a soqquadro i veicoli alla ricerca di portafogli o soldi che non c’erano, oppure di chiavi all’interno delle due autovetture entrambe Fiat Punto. Il proprietario ha sporto denuncia soprattutto perché non è la prima volta che subisce furti. Lui e il figlio che abitano nello stesso appartamento si sono accorti che i ladri avevano forzato una porta laterale aprendosi un varco con un piede di porco dalla parte superiore dello sportello. Facendo leva tra la porta e il tetto dell’automobile, sono riusciti a inserire le braccia e dunque ad aprire le auto dall’interno. Una tecnica piuttosto rudimentale che fa pensare a una banda di sbandati visto che nelle vetture c’era poco o nulla da trafugare.