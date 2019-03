Il semaforo sulla Statale si spegne: code e ingorghi Arrivano i vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Semaforo spento e intervento della polizia locale ieri mattina per regolare il traffico all’incrocio tra la Statale Adriatica e la 424 Pergolese all’altezza del passaggio a livello. Non ci sono stati gravi disagi, sulle prime qualche automobilista in difficoltà nelle svolte a causa del semaforo disattivato temporaneamente per lavori alla linea di alimentazione elettrica. Il semaforo è rimasto spento per poco più di 60 minuti, a partire dalle 9. Alle 11 gli automobilisti in transito sull’Adriatica hanno notato il semaforo di nuovo in funzione regolarmente e non si sono più registrati disagi.