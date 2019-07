Salvato dall'annegamento â€‹da un infermiere e 2 medici fuori servizio in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Turista umbro salvato da annegamento grazie a una sincronia perfetta tra bagnini, operatori sanitari e medici del 118. È successo nella tarda mattinata nelle acque antistanti i bagni Monasco, nel litorale nord di Marotta. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza insieme al personale della Guardia Costiera dell’ufficio locale marittimo per ricostruire la dinamica dei fatti. All’improvviso, secondo quanto hanno ricostruito gli uomini della Guardia Costiera, un bagnante di 61 anni, residente a Foligno, è stato visto annaspare a poche decine di metri dalla riva. Ha perso conoscenza cominciando a ingerire pericolosamente molta acqua. È stato portato a riva dai bagnini di salvataggio, coadiuvati poco dopo dall’importante contributo messo a disposizione da un infermiere della Potes di Marotta che si trovava ai bagni Monasco. Il caso ha voluto che nello stabilimento fossero presenti in quel momento due medici rianimatori in vacanza - uno di Perugia e l’altro di Urbino - che si sono attivati per praticare il massaggio cardiaco. Poco dopo l’arrivo dell’ambulanza della Potes di Marotta con medico a bordo: il turista folignate ha cominciato a riprendere conoscenza. Alle 12,20 la ripartenza di Icaro ha riaperto i cuori alla speranza dopo l’iniziale paura.