Ruba gomme e tergicristalli preso dai carabinieri mentre smonta anche la batteria

MAROTTA - Aveva smontano le quattro ruote e i tergicristalli da una Panda e si stava preparando a rubare anche la batteria. Venerdì, durante uno dei consueti controlli, i carabinieri della stazione di Marotta, guidata dal comandante Giuseppe Zocchi, hanno sorpreso un sessantasettenne di Corinaldo, R. N., mentre rubava ruote ed accessori da un’auto in sosta nel parcheggio del casello autostradale lungo la strada 424 Pergolese. Nel giro di qualche minuto, probabilmente sapendo bene come fare, è riuscito a smontare le gomme di una Panda e anche i tergicristalli. Dopo aver caricato tutto nella sua autovettura, non a caso sempre una Panda, aveva messo nel mirino anche la batteria. Qualche minuto ancora e il colpo sarebbe riuscito alla perfezione. Non aveva però fatto i conti con la presenza, non lontana, dei carabinieri, in servizio per i normali controlli che si effettuano nella zona del casello autostradale di Marotta. Il sessantasettenne è stato fermato giusto in tempo dai militari che lo hanno prontamente arrestato con l’accusa di furto aggravato. Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida. L’uomo ha confessato. Ha patteggiato la pena di un anno di reclusione. Per il sessantasettenne il giudice ha disposto l’obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri del comune di residenza del 67enne, Corinaldo. Lui si è impegnato anche a risarcire il danno.