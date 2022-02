Dalla rotatoria al lungomare: a Marotta si aprono i cantieri. Ecco come sarà gestito il traffico

MAROTTA - La grande rotatoria all’incrocio tra la strada Statale 16 Adriatica e la 424 Della Valcesano, ma anche interventi su arterie molto trafficate come viale delle Regioni e sul lungomare. Diversi e importanti i lavori che nei prossimi mesi riguarderanno Marotta. In primis la rotatoria, proprio dove si conclude la 424, che verrà realizzata all’incrocio, ora regolato da semafori.



Il progetto esecutivo redatto dall’Anas è pronto e i lavori, salvo contrattempi, inizieranno dopo la stagione estiva. A scendere nei dettagli dell’importante opera, è l’assessore comunale alla viabilità Raffaele Tinti: «Si tratta di un’opera rilevante, innanzitutto per quanto riguarda la sicurezza stradale. Il progetto esecutivo, concordato insieme all’amministrazione comunale, è già stato realizzato dagli uffici Anas di Ancona e al momento è in mano alla direzionale generale. Appena avrà ottenuto il via libera, lo illustreremo in consiglio comunale; quindi, dopo l’estate, potranno partire i lavori. L’intervento, i cui costi sono a carico di Anas, durerà all’incirca sei mesi». Diverse le misure che saranno adottate con l’apertura del cantiere.



«Non verrà chiuso lo snodo ma non si possono escludere dei rallentamenti o degli stop notturni temporanei. Per chi abita sul lato sud dell’incrocio, quindi verso Senigallia, verrà creata una strada di servizio, in modo da consentire ai residenti di inserirsi sia sulla Statale Adriatica che sulla 424 senza passare dalla nuova rotatoria».

Un’opera importante per migliorare la sicurezza stradale ma anche dal punto di vista estetico: «La rotatoria verrà realizzata in uno dei tratti della viabilità cesanense e della costa più trafficati, a due passi anche dalla stazione ferroviaria. In quell’incrocio passano infatti soprattutto i tantissimi pendolari dell’entroterra che lavorano lungo la costa. L’opera oltre ad andare a incrementare la sicurezza stradale, potrà contribuire a conferire un aspetto estetico gradevole e questo a livello turistico è sicuramente molto importante».



Lavori e progetti riguardano anche strade comunali: «Si tratta di due strade nevralgiche del territorio, come viale delle Regioni e delle Province. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di migliorare la viabilità. Si sta inoltre lavorando a un progetto organico per quanto concerne il lungomare, che potrà concretizzarsi nel 2022. Intanto, per la prossima stagione estiva stiamo facendo delle valutazioni sia per i parcheggi che altri interventi». Iniziato, invece, il ripristino del sottopasso ‘Delle rane’ che dall’Adriatica porta al lungomare. «Durerà circa un mese. Le variazioni alla viabilità non stanno causando problemi».

