Rimasto vedovo da poco si toglie la vita nel garage di casa

MAROTTA - Tragedia della disperazione nel primo pomeriggio di ieri a Marotta. Un pensionato di origini lombarde, rimasto vedovo da poche settimane, si è tolto la vita nella sua abitazione. L’uomo, già molto scosso alla perdita della moglie, non avrebbe retto al dolore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marotta, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Fano ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Si è tolto la vita nel garage di casa nel pieno centro di Marotta. L’intervento dei sanitari è stato purtroppo inutile, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’uomo aveva saturato l’ambiente con il gas dell’auto.