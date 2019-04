Passeggia con l'hashish â€‹nascosta nello zainetto: neo sposo arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Un etto di hashish era nello zaino, altri due panetti dello stesso peso sono stati ritrovati dopo che l’uomo, cittadino italiano di origine tunisine, disoccupato, è stato accompagnato in caserma dai carabinieri di Marotta. Dalla perquisizione nella sua casa, a Trecastelli, altri 10 grammi, però di marijuana. L’arresto nella serata di martedì scorso, ieri la convalida in Tribunale dove l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, sposato da due mesi, era stato notato dalla pattuglia mentre passeggiava in via del Mare, una zona periferica a Marotta di Mondolfo. Il suo atteggiamento nervoso ha fatto il resto.