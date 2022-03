Il nervosismo di quattro persone e la scoperta di droga in auto: un arresto e una denuncia

MAROTTA - Un arresto e una denuncia: questo il bilancio dei controlli del territorio effettuati dai carabinieri della stazione di Marotta nel week-end appena trascorso. I militari, guidati dal comandante Giuseppe Zocchi, hanno fermato un’auto a bordo della quale viaggiavano quattro persone.

Visto il particolare nervosismo degli occupanti, i carabinieri hanno deciso di procedere ad un loro controllo più accurato, così come della vettura. Dalle perquisizioni eseguite, una persona è stata trovata in possesso di un panetto di hashish di 100 grammi e altre quattro dosi di sostanza stupefacente, mentre un altro occupante dell’auto è stato sorpreso con circa 40 grammi di marijuana. I militari hanno così proceduto a sequestrare la droga ritrovata e ad arrestare e denunciare le due persone in possesso della droga: arrestato un uomo e denunciata una donna.

