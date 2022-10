MAROTTA- Tragedia ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Marotta. Intorno alle 16.30 un uomo di 41 anni, residente in città, è stato investito da un treno interregionale che da nord stava procedendo verso Pesaro.



L’impatto

L’uomo sarebbe stato travolto sul binario uno a circa 300 metri dalla stazione. E’ da stabilire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, ma secondo alcuni testimoni si tratterebbe di un gesto volontario. Il ragazzo avrebbe, infatti, aspettato l’arrivo del treno per poi gettarsi ed è stato travolto. I primi ad intervenire gli agenti della polizia locale di Mondolfo Marotta che si trovavano proprio nei pressi della stazione, quindi sul posto immediatamente sono sopraggiunti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Fano, la polizia e il 118. Per i sanitari, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, se non constatare il decesso del quarantunenne. Il corpo del ragazzo è stato poi coperto da un telo bianco. Tante, in quel momento, le persone che affollavano la stazione ferroviaria di Marotta, chi in arrivo e chi in partenza. Enorme lo shock e lo sgomento; alcuni hanno scelto i social per raccontare quanto successo. Fino a tarda sera è proseguito l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ovviamente il traffico ha subito dei forti rallentamenti. La circolazione dei treni in direzione Bologna è stata impedita per molte ore e conseguentemente regolamentata tramite l’utilizzo di altri binari, in particolare il binario tre.

I ritardi

I treni alta velocità, InterCity e regionali hanno viaggiato con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato con conseguenti ritardi. La vittima viveva con la sua famiglia.