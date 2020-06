Paola fulminata da un malore durante la nuotata, bagnanti sotto choc

MAROTTA - Malore fatale mentre nuota per una pensionata di 67 anni Paola Sangervasi di Mondolfo. La donna giovedì alle 20 è stata soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

LEGGI ANCHE:

Un metro di distanza e il nodo mascherine ma si ritorna a scuola. Ingressi e trasporti ecco cosa cambia dopo il Covid

Paura in centro, maxi rissa tra bande di ragazzi. E c'è chi usa le armi dei ninja

Sotto choc i bagnanti che in quel momento si trovavano nel tratto di spiaggia vicino al sottopasso di via Togliatti. Sul posto sono intervenuti i militari della guardia costiera di Fano e Marotta per gli accertamenti. Inutile la corsa al Santa Croce di Fano. All’origine del decesso un infarto. Non è stata disposta l’autopsia. La donna risiedeva a Mondolfo con il marito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA