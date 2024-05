MAROTTA Emozioni, i ricordi, il mare. E come per magia il nastro che si riavvolge fino agli anni Ottanta, quando Ivan Graziani d’estate amava frequentare Marotta e soprattutto il circolo ‘El Croc’. Proprio in quella meravigliosa cornice, dove due anni fa è stato inaugurato anche un mosaico a lui dedicato, in occasione del festival del Comune di Fano Sopravénto, organizzato da Rebel House, si sono vissuti momenti speciali tra racconti, risate, vecchie foto e buon pesce.



C’era la vedova Anna



Una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale, alla quale hanno partecipato gli amici di un tempo del cantautore, i pescatori con i quali era solito trascorrere le sue giornate, la moglie Anna, i figli Filippo e Tommaso, gli artisti Colapesce e Dimartino, i sindaci di Mondolfo e Fano Nicola Barbieri e Massimo Seri, il direttore di Confcommercio Amerigo Varotti. Il circolo, soprattutto chi lo frequentava, l’atmosfera speciale che da sempre lo caratterizza e il mare a Ivan Graziani hanno ispirato la canzone ‘I marinai’. Lo ricordano bene Arnaldo e Delfo Pieroni, Carlo Portavia, Gastone Rossi e Nicola Manes, che con lui hanno condiviso tanti momenti indimenticabili. Ora quel testo di rara bellezza è incluso in ‘Lux Eterna Beach’, secondo album di Colapesce e Dimartino, che proprio del festival fanese sono stati i direttori artistici. La ‘traccia’ è arrivata al duo dal figlio Filippo e dalla famiglia. Era incompleta: c’erano alcune strofe, il coro proprio dei pescatori di Marotta e anche questa frase «per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare» che è tremendamente attuale anche se arriva dagli anni ’80. «Una giornata bellissima – sottolinea il sindaco Barbieri -. Un onore ospitare gli artisti Colapesce e Dimartino con Anna, Tommaso e Filippo Graziani. Tutti insieme a evocare ricordi ed emozioni, nel luogo tanto caro a Ivan Graziani in cui era solito trascorrere le sue giornate insieme ai pescatori e agli amici di un tempo».



L’esibizione a Sopravento



Nell’ultima serata di Sopravénto, che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, nell’incantevole ex chiesa di San Francesco a Fano, Filippo Graziani l’ha cantata, visibilmente emozionato, insieme al duo siciliano. Prima qualche aneddoto di quelle giornate marottesi tra mare e pescatori, e al termine un lunghissimo applauso. «E’ stato naturale oltre che doveroso e piacevolissimo questo incontro – spiega Mattia Priori di Rebel House – nel magico luogo dove è nata la canzone dalla quale abbiamo tratto spunti e contenuti per la realizzazione di Sopravénto, festival dedicato alla marineria».