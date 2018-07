Maxi tamponamento sull'A14: coinvolte quattro auto in otto finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Maxi tamponamento in direzione sud sull'autoastrada A14 con code e traffico rallentato fino alle 13. Mattinata da incubo in un lunedì di luglio di traffico intenso per gli spostamenti dei vacanzieri. Automobilisti costretti ad uscire a Marotta per chi proveniva da nord. L’incidente ha coinvolto in totale 4 veicoli e provocato 8 feriti di cui 2 gravi. E’ successo tutto poco dopo le 11 tra il casello di Marotta e l’area di servizio Metauro Est. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fano che hanno aiutato una donna rimasta bloccata nelle lamiere di un’auto servendosi per liberarla di una pinza idraulica.