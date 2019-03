Ladri gourmet in macelleria: rubati soldi dalla cassa un prosciutto e un formaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – I ladri gastronomi tentano l’assalto in un forno e poi ripuliscono una macelleria.E’ accaduto nella notte a Marotta, nella zona della stazione. I ladri hanno prima provato ad entrare, ma senza riuscirci, al Forno Gramaccioni sulla Statale Adriatica. Poi si sono spostati in via Giovanni XXIII, dove sono riusciti ad entrare in una macelleria. Hanno messo a soqquadro il negozio, riuscendo a rubare 130 euro di fondo cassa, un prosciutto ed un formaggio.