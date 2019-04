Ladri in due scuole: scassinate â€‹le macchinette ma la cassaforte resiste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Doppia incursione notturna dei ladri nelle scuole di Marotta e, come spesso accade in questi casi, il bottino è misero ma i danni rilevanti.Ladri nella notte alla scuola primaria e infanzia Fantini di via Corfù: hanno rovistato in tutte le stanze alla ricerca della chiave della cassaforte. La cassaforte é stata forzata, ma per fortuna non sono riusciti ad aprirla. Si sono “accontentati" di scassinare due distributori automatici di bibite e snack.I ladri sono poi passati alla comunicante scuola media, danneggiando anche qui una macchinetta. Rubati un tablet e pochi spiccioli.