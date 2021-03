Installata la videosorveglianza anche nel sottopasso delle rane: più sicurezza pure per gli allagamenti

MAROTTA - Per incrementare la sicurezza dei sottopassi carrabili di Marotta, l’amministrazione comunale ha predisposto un nuovo sistema di controllo e allertamento. Si è partiti da quelli di via Togliatti e via Foscolo, ed ora è stato esteso al sottopasso ‘delle rane’ a Marotta Nord. Nelle ultime ore anche qui sono state installate le telecamere.

Sistema di videosorveglianza, semafori, sensori: il progetto ideato e realizzato dalla giunta Barbieri ha l’importante obiettivo di garantire agli automobilisti sicurezza e accessibilità. «L’impianto, oltre ai semafori che segnalano agli automobilisti il divieto di accesso ai sottopassi in caso di allagamento – spiega il vicesindaco e assessore alla sicurezza Carlo Diotallevi - prevede un sistema di videosorveglianza che trasmette immagini della situazione h24 ai tecnici e alla Polizia locale. Inoltre, sono stati installati dei sensori collegati a un combinatore telefonico che in caso di allagamento avvisa più numeri di telefono per ottenere un intervento immediato per il ripristino della viabilità.



«Così avremo sempre sotto controllo la situazione dei sottopassi per garantire ai cittadini e ad eventuali soccorsi la massima sicurezza e accessibilità della zona mare».



Un sistema prezioso anche per le forze dell'ordine: «Le telecamere potranno essere utili alle forze dell'ordine per tenere maggiormente monitorati gli accessi sulla zona mare. Si vanno a sommare alle altre otto già presenti sul territorio comunale». Intanto la città si prepara per l'arrivo della bella stagione e sono diversi i lavori di restyling. Al molo proseguono gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione. Il progetto prevede il riaffioramento delle scogliere a protezione del molo, la sistemazione della pavimentazione e l'installazione di nuove ringhiere.



Da circa una settimana, inoltre, sono iniziati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi del lungomare, nella zona centrale. L’intervento riguarda un tratto di circa 230 metri, in cui il vecchio asfalto verrà sostituito con un materiale più consono a una località turistica, ossia gli autobloccanti che daranno continuità al materiale già presente sui marciapiedi del lungomare nord.

