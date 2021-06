Medico in scooter si schianta contro un'auto mentre va al lavoro, arriva l'eliambulanza

MAROTTA – Si schiantano sulla Statale 16 mentre vanno al lavoro. E’ successo oggi pomeriggio lungo la SS16 a Marotta. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Marotta, poco dopo le 14 un medico di 65 anni che si stava recando in scooter al lavoro all’ospedale di Fano ha impattato contro una Jeep o. Ad avere la peggio purtroppo è stato il motociclista, rovinato a terra. Il 118 intervenuto prima con un’ambulanza e poi con l’elisoccorso ha trasportato il ferito in gravi condizioni all’ospedale di Torrette.

