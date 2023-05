MAROTTA - E’ stata tanta la paura per l’ondata di maltempo che ha visto cadere almeno 70 mm di acqua in meno di dieci ore. Scuole chiuse anche oggi a Marotta e Mondolfo e Centro operativo comunale (Coc) che resta in stato di massima allerta in previsione di ulteriori piogge previste per la giornata odierna. Il Comune di Mondolfo raccomanda ai cittadini di «prestare la massima attenzione e a limitare per quanto possibile gli spostamenti». Ieri mattina, durante il fortunale, una giovane automobilista ha perso il controllo del veicolo lungo la Pergolese, fortunatamente senza gravi conseguenze. Tra le 9 e le 10 la pioggia e il vento, con il mare in tempesta da levante, hanno creato un insieme di condizioni che hanno messo a dura prova la tenuta del sistema idrogeologico . La tracimazione del fosso all’incrocio tra via Illica e via Ferrari, in prossimità della casa di riposo San Francesco, ha provocato allagamenti estesi fino a comprendere via Dalmazia, via Nievo, via Rovani e la stessa via Ferrari a Marotta nord. Sul posto sono intervenuti il personale dell’associazione di Protezione Civile “Faà di Bruno” Mondolfo Marotta e la polizia locale. Le paratie e le barriere già predisposte fin dal giorno prima dai residenti hanno evitato conseguenze gravi, tuttavia sui social in tanti hanno segnalato con foto e video la furia del maltempo. Dalla tarda mattinata con il cessare delle precipitazioni la viabilità è tornata progressivamente regolare. Alle 14 la riapertura al traffico di via Ferrari. Temporaneamente chiuso il sottopasso “delle rane” tra la Statale e via Chiesa per consentire di effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata. Pesanti disagi per i passeggeri dei treni: a Marotta risultavano cancellati alle 13 sette treni, e un ritardo di 60 minuti sul treno ad alta velocità per Lecce delle 12,40.