Finiscono con l'auto nel giardino di una casa: per miracolo nessuno si fa male

MAROTTA – Finiscono con l’auto in un giardino privato mentre vanno a giocare a calcetto. Disavventura fortunatamente senza gravi conseguenze per un gruppo di giovani , che sono usciti praticamente illesi da un incidente autonomo sulla strada provinciale Cesanense all’altezza della frazione di Sterpettine.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L’auto è letteralmente sbandata verso destra entrando nell’orto di un anziano agricoltore del posto che in quel momento si trovava in casa. La vettura ha divelto cinque alberi da frutto che l’anziano cura ogni giorno all’interno del terreno di sua proprietà lungo la strada provinciale. Non c’è stato bisogno delle cure sanitarie per i ragazzi, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni, che si trovavano nella vettura e che si erano dati appuntamento per disputare una partita di calcio in un impianto sportivo della zona.



