Guardia medica a corto di personale: gente in fila sotto la canicola e arrivano i carabinieri

MAROTTA - - File e assembramenti all’esterno del distretto sanitario di Mondolfo e gente in coda sotto il sole per recarsi agli uffici della guardia medica estiva a Marotta. Mentre torna alla ribalta di nuovo l’emergenza covid su tutto il territorio nazionale, si segnalano disagi soprattutto nella cittadina balneare dove ieri nel pomeriggio i turisti sono rimasti senza l’assistenza della guardia medica turistica chiamata a offrire un prezioso contributo in termini di prossimità del servizio sanitario locale.

L’ufficio è ricavato nei locali della nuova sede della Croce Rossa in viale Europa. Un primo campanello d’allarme per i vacanzieri era scattato già martedì scorso quando per l’assenza del medico di guardia si era formato un grosso assembramento nel parcheggio. Sul posto era intervenuta la pattuglia dei carabinieri che ha preso atto della problematica annotando l’assenza del personale preposto.



Luciano Seri, presidente del comitato locale Cri, si è prontamente attivato raccordandosi con la centrale operativa del 118 per indirizzare le persone bisognose di cure immediate negli ospedali più vicini. Identica situazione si è ripetuta ieri. Già nella mattinata, prima dell’orario di apertura, si erano recati negli uffici della guardia medica residenti e turisti per informazioni e visite. Si era presentato un signore anziano che aveva bisogno di un consulto medico relativamente alla visione di alcuni certificati da rilasciare ai nipoti in vista del ritorno in classe a settembre. Nel pomeriggio a partire dalle 15 i turisti, all’orario previsto per l’apertura al pubblico, sono rimasti in fila all’esterno in attesa. Un cartello affisso all’ingresso ha segnalato con un’aggiunta a penna su foglio prestampato che anche per la giornata di ieri 21 agosto nell’ufficio di viale Europa sarebbe mancato il servizio di guardia medica. Un’assenza che va ad aggiungersi a quelle già comunicate nel foglio prestampato affisso nel portone d’ingresso relativamente al prossimo weekend (oggi e domani), così come per le giornate di 25, 27 29 e 30 agosto a Marotta. Per le urgenze è stato indicato di rivolgersi all’ufficio del distretto di Mondolfo nell’ex ospedale Bartolini, aperto regolarmente ma nell’orario notturno dalle 20 di sera alle 8 della mattina successiva.

Stessa scena

Code e proteste ieri mattina all’esterno dello stesso Bartolini dove donne e anziani sono rimasti in fila sotto la canicola per prenotare visite ed esami. «Al numero del Cup non risponde nessuno», reclamava una signora ferma sulle scale in attesa del turno. Nessuna risposta dai telefoni sostitutivi: squillava a vuoto il fisso da chiamare per la guardia medica così come risultava irraggiungibile il numero di cellulare.

