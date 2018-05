Gonfiabile in fiamme: una nube di fumo nero sulla spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Una intensa nube nera ha oscurato il cielo sulla spiaggia di Marotta, visibile anche da Senigallia. A provocare tanto fumo l’incendio che nel pomeriggio, intorno alle 16, ha interessato un gioco gonfiabile per bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano. Non si registrano feriti ma il fumo è rimasto ben visibile per alcune ore. Le cause dovrebbero essere accidentali . Accertamenti in corso.