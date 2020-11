Gioca 4 euro al Million day e ne vince un milione. Il titolare della ricevitoria: «E' un cliente? Sì, passa ogni tanto». I numeri vincenti

MAROTTA - Il Covid non può certo fermare la dea bendata. Vincita milionaria per un fortunatissimo cliente della tabaccheria di Marco Vitali in via Dalmazia che si è aggiudicato niente meno che la modica cifra di 1 milione di euro con una giocata plurima. I cinque numeri vincenti: 7 8 44 48 55.

L’ufficialità della vincita avvenuta mercoledì è arrivata quando sono stati resi noti i numeri vincenti della lotteria Million Day nella ricevitoria di Marotta. Una vincita sensazionale frutto di una giocata plurima di 4 euro. Azzeccando tutti i numeri vincenti un evento che finora aveva avuto 136 precedenti in tutta Italia – il cliente ha fatto l’en plein. «Naturalmente siamo molto felici per il cliente, che non conosciamo personalmente, anche se ogni tanto capita che venga qui da noi», ha spiegato Marco Vitali, titolare della ricevitoria. Non accade certo tutti i giorni di poter essere avvicinai dalla dea bendata sotto forma di vincite di portata così eccezionale. E’ grande la curiosità nella cittadina balneare per sapere chi è stato il fortunato vincitore. «Pochi anni fa un altro cliente si era aggiudicato 53.000 euro al Super enalotto, ma certo una cifra del genere – continua Vitali – è ragguardevole». Ogni giorno alle 19 per il Million Day si effettua l’estrazione al termine della quale si possono confrontare i numeri giocati. Si parte con la vincita minima di due euro per due numeri azzeccati, per salire progressivamente a 50 euro (tre numeri), 1.000 euro (quattro numeri) e appunto 1.000.000 di euro per cinque.«Diciamo che vincere fa sempre comodo – osserva Vitali - per quanto riguarda la riscossione basterà presentarsi nella banca convenzionata con il gestore del gioco, presentando la ricevuta che attesta il riconoscimento del premio».

La notizia nella tarda serata di ieri è rimbalzata sui social locali. Luigi Fontanarosa ha commentato: «Congratulazioni e speriamo ne faccia buon uso». Tra curiosità e scherzi in molti hanno fatto gli auguri e qualcuno ha ironicamente dichiarato di essere il vero vincitore. Che ancora resta misterioso, mentre ad esempio Mary ha fatto questa riflessione: «La speranza è che sia una persona che ha davvero bisogno».

Sul sito della Lottomatica nella serata di ieri è stata reso noto che «il quarto milionario di novembre del Million Day è nella regione Marche, grazie ad una giocata plurima. Mercoledì 18 novembre a Mondolfo in provincia di Pesaro Urbino, il 137esimo giocatore diventato milionario ha vinto il premio massimo di 1.000.000 di euro ad una giocata plurima di 4 euro».



Ultimo aggiornamento: 23:01

