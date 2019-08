Lo vedono galleggiare in acqua: ​turista di 83 anni stroncato da un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Non c’è stato purtroppo nulla da fare per un anziano turista di origini pugliesi che ha accusato un malore in spiaggia. L’anziano, di 83 anni, si è sentito male in un tratto di mare di fronte alla spiaggia libera, probabilmente anche per le critiche condizioni di afa.Quando è stato dato l’allarme l’anziano era già in acqua privo di conoscenza e non si sa per quanti minuti sia rimasto in quelle condizioni prima di essere soccorso. Inutile purtroppo la corsa dei bagnini di salvataggio, arrivati con le moto d’acqua, dei volontari della Cri e del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano per arresto cardiorespiratorio.