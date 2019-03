Ancora un furto di bici: i ladri â€‹scelgono la più costosa e lasciano le altre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Ancora ladri di biciclette in azione. Terzo colpo nel giro di un mese, questa volta a subire il furto in casa un bikers residente in via Valcesano. L’uomo, che custodiva sei biciclette nel garage, al rientro a casa l’altra sera si è accorto che era stato forzato. Sottratta da ignoti solo una bici, quella più pregiata. E’ il terzo caso nel giro di poche settimane. I ladri vanno a colpo sicuro individuando le abitazioni dei bikers e studiando le abitudini. Ad agevolare i malviventi, potrebbe essere proprio la tecnologia e le app che consentono ai bikers di comunicare tra loro e iscriversi nei gruppi. I delinquenti violando la privacy risalgono alle identità oppure ai percorsi dei bikers riuscendo a scoprire le residenze. A subire il furto della bici in casa è stato a Marotta anche Daniele Bartolacci, presidente dell’associazione bikers “I Cinghiali Avis Mondolfo”.