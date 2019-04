Furti nelle scuole e in gelateria: il ladro preso con le mani nel sacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA –, in un’agenzia di viaggio e in una gelateria di Marotta: il ladro preso con le mani nel sacco.I carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Fano la notte scorsa hanno arrestato per furto M.G., 37enne di origini napoletane, disoccupato e volto ampiamente noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato all’interno di una gelateria di Marotta, dove era penetrato forzando la vetrina di ingresso con un piede di porco. Aveva già trafugato il fondo cassa in contanti e stava rovistando alla ricerca di qualcos’altro di valore. Nel suo zaino i carabinieri hanno rinvenuto diversi arnesi da scasso ed altra refurtiva grazie alla quale è stato accertato che il ladro era anche l’autore del furto in danno dell’istituto comprensivo e scuola statale “Faà di Bruno” di Marotta. Anche qui aveva forzato con lo stesso piede di porco uno degli ingressi e dopo aver scassinato i distributori automatici e messo a soqquadro alcune aule, era fuggito portando con se un tablet che i docenti utilizzavano per le attività didattiche. La refurtiva è stata riconsegnata al titolare della gelateria ed ai docenti della scuola. Ma il ladro, durante la sua notte brava, era anche penetrato all’interno di un’agenzia di viaggi dove non ha trovato nulla di suo interesse da rubare. M.G. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri e nella mattinata è stato condotto dinanzi al Giudice di Tribunale di Pesaro che oltre a convalidarne l’arresto per direttissima, su concorde richiesta del Pubblico Ministero dr. Narbone della locale Procura della Repubblica ha accolto il patteggiamento alla pena di un anno ed otto mesi e gli ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pesaro e Urbino.