Il sottopasso è troppo basso: â€‹danneggia il furgone e perde il carico

MAROTTA – Disavventura per l’autista di un furgone che ieri mattina si è schiantato contro il ponte nel sottopasso delle Rane. Illeso il conducente del mezzo, residente a Tavullia, che si trovava a Marotta per la consegna di bibite e bevande. Ingenti i danni alla copertura in ferro del mezzo. Immettendosi nel sottopasso, il conducente non si è accorto del divieto di transito per i veicoli con altezza superiore ai 2,20 metri finchè non ha sbattutto violentamente contro il ponte provocando evidenti lesioni superficiali all'infrastruttura. Nessun rallentamento o stop al traffico ferroviario sulla linea adriatica. Non è la prima volta che un mezzo pesante finisce contro il ponte. L’autista non si è accorto del segnale di divieto e ha perso nell’urto gran parte del carico.