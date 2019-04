A bordo di un furgone tampona un tir sull'autostrada: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Un grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nella corsia sud dell'Autostrada A14 poco prima dell'uscita di Marotta. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia autostradale, un uomo alla guida di un furgone ha violentemente tamponato un tir. Estratto dalle lamiere, per lui si è deciso un rapido trasferimento in codice rosso, malgrado sia sempre stato cosciente, all'ospedale regionale di Torrette. Per un certo periodo l'autostrada è stata chiusa per far atterrare l'eliambulanza.