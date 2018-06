Fulmine colpisce il distretto Asur: vanno in tilt ambulatori e guardia medica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Tuoni, fulmini e disagi per un guasto alla linea Adsl. Telefoni muti e servizi a singhiozzo da lunedì scorso ma già stamattina tutto dovrebbe rientrare nella normalità. I maggiori disagi si sono registrati negli uffici del nuovo distretto sanitario di viale Europa, da quest’anno ospitati all’interno della nuova sede ampliata della Croce Rossa in viale Europa.Qui si trovano il punto prelievi, l’ambulatorio ostetrico, il front office e la guardia medica turistica. Il disservizio è stato rilevato già da lunedì, come confermano gli stessi operatori che ieri pomeriggio dovevano fronteggiare una situazione anomala con i telefoni muti. La stessa dottoressa di guardia, nell’ufficio al secondo piano della struttura del distretto sanitario, si trovava ieri nelle stesse condizioni segnalate da giorni con l’impossibilità di servirsi del telefono di servizio. A originare il guasto, si apprende dall’ufficio stampa Telecom, è stata «una fulminazione che ha colpito una piastra Adsl, il personale sta predisponendo il ricambio e domani (oggi ndr) in mattinata verrà risolto».