Il furgone si incastra nel sottopasso: crepe e calcinacci, chiuso il transito e traffico in tilt

MAROTTA - Non ha causato feriti ma rischia di determinare pesanti disagi alla viabilità cittadina l’incidente che ha visto coinvolto un furgone Ford cassonato che alle 14,00 di ieri è rimasto bloccato nel sottopasso delle Rane.



Il conducente del mezzo, marottese di 70 anni, si trovava al volante con a bordo un passeggero quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale ha imboccato via Damiano Chiesa di ritorno dal mercato settimanale.

Il furgone si è immesso da via Damiano Chiesa in direzione della Statale Adriatica e giunto davanti al cavalcavia non si è accorto del divieto per mezzi con altezza superiore ai 2,20 metri. Ha proceduto oltre il divieto e percorrendo tutta la curva ha proceduto senza fermarsi contro il cavalcavia arrestandosi quando ormai praticamente tutto il veicolo era al di sotto del ponte. Illesi il conducente e il passeggero, ma vistosi erano i danni arrecati alla struttura. I vigili del fuoco di Fano hanno lavorato per quasi un’ora per liberare il mezzo, che in seguito all’urto è andato semidistrutto nella parte superiore con entrambe le ruote sinistre frantumate.

Lo schianto ha provocato la caduta di calcinacci al suolo stradale. Da una prima fase di verifiche emerse al termine dei rilievi non sono stati rilevati danni strutturali tuttavia per precauzione e in attesa di ulteriori controlli - da parte dell’ufficio tecnico comunale - si dovrà decidere come e quando riaprire il sottopasso.

Il cavalcavia, al di sotto di via Damiano Chiesa, presenta numerose levigature risultato di ripetuti incidenti avvenuti nel corso degli ultimi anni.

Da più parti si sono presentate numerose richieste e proposte per un ulteriore rafforzamento della segnaletica per impedire appunto il susseguirsi di incidenti che possono determinare disagi e lesioni all’infrastruttura stessa. La strada è rimasta chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti per un sopralluogo congiunto il sindaco Nicola Barbieri e il capo ufficio tecnico l’architetto Gianfranco Centoscudi per valutare le lesioni riportate dal cavalcavia.

Le precauzioni

Per precauzione è stato chiuso ieri pomeriggio il transito in attesa delle risultanze dei periti. Pesanti i disagi alla circolazione locale con ripercussioni sulla viabilità tra il litorale e la statale adriatica. Il furgone è stato rimosso dal carroattrezzi. La viabilità è rimasta regolare lungo via Damiano Chiesa in entrambe le direzioni.

