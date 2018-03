Le finte dipendenti comunali rubano all'anziana soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Approfittano di una signora anziana che si trova da sola in casa per rubare gioielli e preziosi. E’ successo l’altro pomeriggio in via Damiano Chiesa, a Marotta nord. Vittima una pensionata del posto che ignara delle cattive intenzioni di due donne distinti che si sono presentate alla porta dichiarando falsamente di svolgere un accertamento per conto del Comune di Mondolfo. «Siamo qui per controllare la metratura della casa per quantificare esattamente la tassa dell’immondizia», sono state le frasi pronunciate dalle due signore, vestite in modo anche abbastanza elegante così da non destare troppi sospetti. In realtà, dietro l’intento di voler controllare metro per metro l’abitazione c’era il reale e subdolo obiettivo di andare a guardare dentro cassetti e mobili da cui arraffare oggetti di valore. L’allarme è stato dato immediatamente ai carabinieri che indagano sulla vicenda.